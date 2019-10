Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Pferd zieht Frau auf Straße

Freren (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Straße Am Hangfeld zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 52-jährige Frau wurde dabei verletzt. Gegen 19.10 Uhr wollte sie ihr Pferd auf ihrem Privatgrundstück in einen entsprechenden Anhänger führen. Aus bislang ungeklärter Ursache ging das Tier durch und zog die Frau auf die angrenzende Straße. Hier wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und verletzt. Vorsorglich musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Pferd blieb unverletzt.

