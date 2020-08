POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 22.08.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Nach zuvor gemeldeten Streitigkeiten und einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz wird in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:00 Uhr der 32-jährige Beschuldigte in der Heisfelder Straße angetroffen. Der in Filsum wohnhafte Mann führt zu diesem Zeitpunkt einen PKW VW Golf mit Städtekennung Leer. Da die eingesetzten Beamten bei dem Mann Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung feststellen, erfolgt ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,31 Promille. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Da die Fortsetzung oder Begehung weiterer Taten im Raume steht, wird der Beschuldigte im Anschluss an die genannten Maßnahmen dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Leer - Streitigkeiten im Treppenhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden der Polizei Leer gegen 01:45 Uhr erhebliche Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen im Conrebbersweg gemeldet. Die Sachverhaltsaufnahme vor Ort ergibt, dass mehrere Personen in einem Treppenhaus wechselseitige Straftaten begingen. Ein 27-jähriger Beschuldigter bedrohte einen 37-jährigen Mann mit einem Messer. Zeitgleich warf ein 22-jähriger Mann im Treppenhaus des Opfers mit Gegenständen und verschmutzte die dortigen Wände. Ein Blumentopf wurde zerstört. Weiterhin hielt auch der 37-jährige Mann seinem Gegenüber ein Messer vor und drohte diesen abzustechen.

Emden - Versuchter Diebstahl im Kleingartenverein

Im Zeitraum zwischen Donnerstag bis Freitagabend dringen unbekannte Täter in ein Gartenhaus im Kleingartenverein an der Auricher Straße ein. Zu diesem Zweck wird augenscheinlich ein Fenster aus der Umrandung gedrückt. Offensichtlich kann jedoch kein Diebesgut erlangt werden. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert.

Emden - Diebstahl aus PKW / Zeugenaufruf

In der Nacht zum Samstag wirft ein unbekannter Täter mit einem Pflasterstein bei einem im Parkhaus des Klinikums Emden abgestellten PKW eine Fensterscheibe ein. Die Tat ereignet sich gegen 03:00 Uhr. Der Täter wird durch einen Zeugen gestört und flüchtet daraufhin auf einem Fahrrad. Aus dem PKW wird geringwertiges Diebesgut entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 01:30 Uhr, kontrolliert eine Streifenbesatzung am Neuen Markt die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Honda mit Städtekennung Aurich. Bei der in Emden wohnhaften Fahrzeugführerin ergeben sich Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,43 Promille. Somit wird bei der nunmehr Beschuldigten eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Weener - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Freitag, zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, kommt es in Holthusen zu einer Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeit hatte eine 24-jährige Frau ihren schwarzen VW Lupo auf dem Parkplatz des dortigen Gemeindezentrums in der 'Lange Straße' abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellt sie einen Schaden am rechten hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher hat sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

