Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Nothammer Seitenscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen-MItte (ots)

Am frühen Samstagmorgen, dem 01.08.2020, gegen 07 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann mit einem Linienbus der RNV. Dort entnahm der Fahrgast grundlos einen Nothammer aus der Halterung und zerschlug damit eine Seitenscheibe des Linienbusses. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß, konnte durch die Polizisten jedoch am Bahnhof-Mitte in Ludwigshafen gestellt werden. Nun muss er sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

