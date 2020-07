POL-PDNW: Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Im Rahmen einer Streifenfahrt am 09.07.2020 gegen 19:45 Uhr in der Pulverturmstraße fiel den Beamten ein BMW auf, an dessen hinteren Kennzeichenschild die HU-Plakette sowie der Zulassungsstempel fehlten. Bei der anschließenden Kontrolle gaben der 20-jährige Fahrer sowie der 21-jährige Fahrzeugbesitzer an, das Fahrzeug verkaufen zu wollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht keine Zulassung bzw. Versicherung für das mitgeführte Fahrzeug. Entsprechende Strafanzeigen werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

