Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seitenscheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.07.2020 in der Zeit von 07:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr wurde in der Schillerstraße die hintere rechte Seitenscheibe an einem Fahrzeug eingeschlagen. Der blaue Hyundai stand ordnungsgemäß am Straßenrand. Die bislang unbekannten Personen hinterließen einen Sachschaden von ca. 400 Euro.

