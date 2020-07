Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Haßloch (ots)

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste gestern (08.07.2020) eine Geschwindigkeitsüberwachung im Baustellenbereich auf der A 650 durch. Bei insgesamt 1.697 gemessen Fahrzeuge stellten die Beamten 310 Verstöße fest, dies entspricht einer Beanstandungsquote von18,27 %. In 245 Fällen hat die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Verwarngeld zur Folge, in 65 Fällen musste eine Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Spitzenreiter war im Baustellenbereich bei erlaubten 60km/h mit 107km/h unterwegs.

