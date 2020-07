Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit getuntem Fahrzeug unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.07.2020 wurde in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim, ein Ford Focus RS einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Frontblinker des Fahrzeuges bei laufendem Motor dauerhaft leuchteten. Weiterhin waren die Rückleuchten mittels Folie verdunkelt und an den Endrohren des Auspuffs waren Blenden angebracht. Weitere Änderungen wie Spurplatten, Frontlippe und Felgen hatte der 42-jährige Fahrzeughalter ordnungsgemäß eingetragen lassen. Die nicht genehmigten Veränderungen am Fahrzeug führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis

