Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Verkehrsunfall an der Kohlenbahn

Wetter (ots)

Am 02.01. war ein 54-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße an der Kohlenbahn in Richtung Hagen unterwegs. An der Kreuzung zur Heiler Straße fuhr er auf die Fahrspur für Linksabbieger, um in die Heiler Straße abzubiegen. Er stieß mit dem Peugeot eines 30-Jährigen zusammen, der auf der Kohlenbahn im Gegenverkehr fuhr. Nach ersten Angaben soll der Peugeot zuvor den Eindruck vermittelt haben, nach links in den Altenhofer Weg abbiegen zu wollen und sich kurzfristig wieder in den Geradeausverkehr eingefädelt haben. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 30-Jährige leicht, eine ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell