Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Roller nicht versichert und keine Fahrerlaubnis

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.07.2020 konnte ein Roller ohne Versicherungskennzeichen in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim festgestellt und auf dem Wurstmarktparkplatz einer Kontrolle unterzogen werden. Laut eigenen Angaben wusste der 29-jährige Fahrer nicht, dass er den Roller versichern muss. Weiterhin gab er an, keinen Führerschein zu besitzen. Für den E-Scooter, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 28 km/h, hätte er eine Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

