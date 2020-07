Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz auf der Autobahn unterwegs

Mutterstadt (ots)

Am 08.07.2020, um 18.45 Uhr, wurde ein BMW in Mutterstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Auto war den Beamten der Autobahnpolizei zuvor auf der A65 aufgefallen. Bei der Kontrolle räumte der 28-jährige Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die weiteren Überprüfungen ergaben dazu, dass nach dem Auto wegen fehlendem Versicherungsschutz gefahndet wurde. Die amtlichen Kennzeichen des BMW wurden daraufhin entstempelt und der 28-Jährige darüber belehrt, dass er mit dem Auto nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Den BMW Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

