Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer in Obersülzen

Obersülzen, Grünstadter Straße - 07.07.2020, 14:40 Uhr (ots)

Ein 45-Jähriger aus Maxdorf befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Grünstadter Straße in Obersülzen. Ein 30-Jähriger aus Hirschberg wollte mit seinem Pkw von einem Firmenparkplatz auf die Grünstadter Straße einfahren. Dabei ragte die Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn. Der Kradfahrer machte eine Vollbremsung, da der PKW nach seinen Angaben weiter vorwärts rollte. Hierbei stürzte er von seinem Kleinkraftrad und er erlitt Schürfwunden an den Knien. Der PKW-Fahrer blieb nicht bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle, weshalb wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ermittelt wird. Am Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden (ca. 100EUR).

