Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Hagen (ots)

Am Montag, 11.05.2020, stahlen Diebe zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr zwei Trennschleifer sowie eine Schubkarre von einer Baustelle am Wilhelmsplatz. Die Schleifer wurden in einem unverschlossenen Container aufbewahrt, die Schubkarre stand neben dem Container. Die beiden Flex der Marke Stihl haben einen Wert von zusammen rund 2.000 Euro, die Schubkarre ist 100 Euro wert. Die Polizei nahm die Strafanzeige auf und schrieb die Trennschleifer zur Fahndung aus. Hinweise können unter 02331-986-2066 entgegen genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell