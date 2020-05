Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020, kam es um 16:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weststraße in Vorhalle. In Höhe eines Schnellrestaurants ereignete sich ein Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 20-Jähriger befuhr die Weststraße in Richtung Kreisverkehr Vorhalle, als er verkehrsbedingt bremsen musste und ein 23-jähriger Mann mit seinem Renault auf den vorausfahrenden Smart auffuhr. Die Beifahrerin im Smart, ebenfalls 20 Jahre alt, brachte eine Rettungswagenbesatzung wegen leichter Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

