POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 21 und 21:30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Siepenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in das Gebäude. Eine Bewohnerin hörte die Einbrecher und konnte sie durch Rufe vertreiben. Nach jetzigen Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 20. Februar 12 Uhr und dem 27. Februar 13 Uhr sind Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und entwendeten einen Roller.

