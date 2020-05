Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Aufbruch in Eilpe

Hagen (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 08.30 Uhr und 10.45 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines VW Caddy ein, der in Eilpe geparkt war. Die Fahrerin hatte den Firmenwagen an der Breddestraße geparkt. Aus dem Wagen stahlen die Diebe eine Geldbörse, die sich in einer Handtasche im Fußraum befunden hatte, mit 150 Euro sowie Personaldokumenten und EC-Karte. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell