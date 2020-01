Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Wegberg-Klinkum/-Watern (ots)

In der Nacht zu Montag, 27. Januar, kam es zu mehreren Diebstählen aus Pkw in den Ortsteilen Klinkum und Watern.

In Klinkum wurden zwei an der Römerstraße parkende Fahrzeuge geöffnet. Ob die Täter daraus etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Ein weiterer Pkw, der an der Straße Am Tömp stand, war ebenfalls Ziel von unbekannten Tätern. Aus dem Fahrzeug wurde Bargeld gestohlen.

Auch in Watern wurde ein parkender Pkw durch unbekannte Täter geöffnet. Was diese entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell