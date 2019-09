Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Motorradfahrerin bei Unfall in Bründersen schwer verletzt

Kassel (ots)

Wolfhagen-Bründersen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich in Wolfhagen-Bründersen ein Unfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer, nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige aus Wolfhagen anschließend in ein Kasseler Krankenhaus, wo sie mit dem Verdacht auf mehrere Frakturen stationär aufgenommen werden musste.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen zum Unfallhergang berichten, war es an der Kreuzung Naumburger Straße / Ederseestraße gegen 19:25 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Nach derzeitigem Sachstand war eine 59-Jährige aus Waldeck mit ihrem Ford auf der Naumburger Straße aus Richtung Altenstädt gekommen. An der Kreuzung, an der für sie ein Stop-Schild steht und an der sie geradeaus weiterfahren wollte, missachtete sie die Vorfahrt der von rechts aus Istha kommenden Motorradfahrerin. Beide Fahrzeuge waren daraufhin im Kreuzungsbereich zusammengestoßen, wobei sich die Zweiradfahrerin schwer verletzte. Am Pkw und am Motorrad waren jeweils Sachschäden von etwa 5.000 Euro entstanden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell