Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fiat Ducato brennt auf Parkplatz aus; Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Ein brennender Fiat Ducato auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Kasseler Credéstraße rief am heutigen Donnerstagnachmittag, gegen 14:05 Uhr, die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan.

Die Besitzerin des Fiat bemerkte die Flammen im Bereich des Motorraums bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug und alarmierte selbst die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte was das Fahrzeug bereits ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wie die eingesetzten Polizisten vom Baunataler Revier Süd-West berichten, spricht derzeit alles für einen technischen Defekt an dem Kleinbus. Hinweise auf eine andere Ursache liegen aktuell nicht vor.

