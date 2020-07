Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Diebstahl von E-Bike

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In dem Zeitraum von 09:45 Uhr bis 09:55 Uhr wurde am Mittwoch den 08.07.2020 ein hochwertiges E-Bike der Marke Kreidler auf dem Parkplatz des Supermarktes ALDI-Süd in der Martin-Luther-Straße in Neustadt/Weinstraße entwendet. Zeugen, welche sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz des Supermarktes aufhielten und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten diese Informationen der Polizeiinspektion Neustadt mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell