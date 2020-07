Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit flüchtigem Leichtkraftrad

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, den 07.07.2020, sollte gegen 21:10 Uhr in der Obergasse in Grünstadt der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der Kontrolle durch Flucht, die über Feldwege nach Dirmstein und dann nach Sausenheim führte. Hier wurde der Leichtkraftradfahrer von den bei der Verfolgung eingesetzten Streifenfahrzeugen aus den Augen verloren. Auch bei nachfolgenden Ermittlungen an der Halteranschrift kurze Zeit später konnte der Fahrer nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Wir berichten nach.

