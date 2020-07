Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim

Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.07.2020 fand in Wachenheim in der Friedelsheimer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle statt. Die Fahrzeuge wurden auf der Friedelsheimer Straße (L525) in Richtung Weinstraße fahrend, gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen, wurden insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Spitzenreiter mit 55 km/h gemessen. Weiterhin wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Wellsring in Bad Dürkheim durchgeführt. Hier wurde der Verkehr in Richtung Altenheim gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen hielten sich die Verkehrsteilnehmer an die erlaubten 30 km/h. Es kam nur zu einem Verstoß, mit gemessenen 42 km/h.

