Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Elektroschocker sichergestellt

Northeim (ots)

Northeim (GKo) Northeim, Innenstadt, 21.09.2019, 01:56 Uhr. In der Nacht zu Samstag wurden die Beamten zu einem Hausfriedensbruch in die Innenstadt Northeim gerufen. Vor Ort wurden vier Personen angetroffen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen wurde bei einem 19jährigen ein Elektroschocker aufgefunden. Diesen hatte der junge Mann griffbereit in seinem Hosenbund versteckt. Der Elektroschocker war als Taschenlampe getarnt. Diese Geräte werden nach dem Waffengesetz als Elektroimpulswaffe eingstuft, das Führen in der Öffentlichkeit ist verboten. Aus diesem Grund erfolgte die Beschlagnahme des Gerätes. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

