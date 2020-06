Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Iber (Kr.) 09.06.2020; 15:26 Uhr

Am Dienstag, den 09.06.2020 kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Dieser befuhr die K 503 aus Rtg. Iber kommend, in Rtg. Moringen. Auf gerader Strecke kam ihm dann eine Fußgängerin mit Hund entgegen. Der Kradfahrer fuhr an dieser vorbei, verlor jedoch beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die im Anschluss ärztlich versorgt wurden. Am Krad entstand Sachschaden. Fußgängerin und Hund blieben unverletzt.

