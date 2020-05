Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am späten Donnerstagnachmittag (28.05., 17.18 Uhr) kam es an der Einmündung Carls-Bertelsmann-Straße/ Molkereistraße in Gütersloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 51-jährigen Fiat-Fahrer und einem 40-jährigen Fahrradfahrer, beide aus Gütersloh.

Der Fiat-Fahrer befuhr die Carls-Bertelsmann-Straße und beabsichtigte nach links in die Molkereistraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, der die Einmündung überqueren wollte. Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Er wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell