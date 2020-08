Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mir Roller

Ludwigshafen - Oppau (ots)

Am Freitag, 31.07.2020 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Rheinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Rollerfahrer sowie einem 27-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter. Der Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt, als er an dem Sprinter links vorbeifahren wollte. Ob der Sprinter, der mehrfach am rechten Fahrbahnrand anhielt, zum Wiedereinordnen den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, ist zwischen den beiden Beteiligten strittig. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

