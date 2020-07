Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Führerscheinloser Autofahrer gibt falsche Personalien an

Bocholt (ots)

Einen 21-jährigen Autofahrer aus Bocholt kontrollierte die Polizei am Montagnachmittag auf einem Parkplatz an der Meckenemstraße. Der 21-Jährige hatte zuvor die Münsterstraße und dann den Stadtring befahren. Er gab dem Polizeibeamten gegenüber zunächst falsche Personalien an, was diesem aber auffiel. Der 21-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem muss er wegen der falschen Personalienangabe mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

