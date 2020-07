Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Gabelstapler brennen aus

Heek (ots)

Mehrere Gabelstapler sind in der Nacht zum Mittwoch in Heek in Brand geraten. Das Feuer in einem Betriebsgebäude an der Röntgenstraße ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Drei Gabelstapler brannten vollständig aus, zwei weitere waren nur leicht betroffen. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 60.000 Euro.

