Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kollision von Zweirädern

Borken (ots)

Zwei Radfahrer sind am Dienstag in Borken zusammengestoßen und haben sich leicht verletzt. Ein 48-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Marktplatz unterwegs. Als der Borkener zwischen zwei geparkten Pkw nach rechts auf die Straße Markt einbog, kollidierte er mit dem Fahrrad einer 51-Jährigen. Die Borkenerin hatte die Straße Markt in Richtung Heilig-Geist-Straße befahren.

