Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 03.00 Uhr, wurde aus einer nicht abgeschlossenen Garage (vom St. Georg-Platz zugänglich) ein graues Herren-Pedelec der Marke Gazelle gestohlen. An dem Pedelec befand sich eine schwarze Fahrradtasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

