Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher erbeuten Werkzeug und Kupfer

Isselburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, hebelten Einbrecher auf der Straße Münsterdeich zuerst einen Bauzaun und dann ein Fenster eines ehemaligen Wohnhauses auf, in dem derzeit Bauarbeiten stattfinden. Der oder die Täter entwendeten einen Abbruchhammer der Marke Scheppach samt Koffer und ca. 300 Kilogramm Kupferschrott. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell