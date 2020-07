Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beleidigt und geschlagen

Bocholt (ots)

Eine 45-jährige Bocholterin befuhr am Dienstag gegen 17.20 Uhr den Radweg des Theodor-Heuss-Rings in Richtung Münsterstraße. Sie klingelte und bat einen auf dem Radweg laufenden Mann, Platz zu machen. Der Mann beleidigte sie massiv, woraufhin die Geschädigte anhielt, abstieg und den Täter zur Rede stellen wollte. Dieser schlug ihr mit einer noch gefüllten Plastikflasche ins Gesicht. Die Tat spielte sich vor einem Mehrfamilienhaus ab, in welches sich die Geschädigte flüchtete und die Polizei informierte. Die leicht verletzte Frau beschrieb den Täter wie folgt: ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 160 - 170 cm groß, schlank, Dreitagebart, südeuropäisches äußeres Erscheinungsbild, bekleidet mit einer orangefarbenen Jacke und einer blauen Jeanshose. Zeugen gaben den Beamten an, dass der Täter in ein Wohnhaus geflüchtet sei und gerade aus dem Fenster sehen würde. In der betreffenden Wohnung trafen die Beamten einen 21-jährigen Mann an, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Er ist nicht geständig. Die Ermittlungen dauern an.

