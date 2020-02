Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall

Soest (ots)

Auf dem Bergenring ist es bereits am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 40-jährige Soesterin wollte nach links in den Endlosen Weg abbiegen und hatte angehalten. Der 62-jährige Fahrer des nachfolgenden VW erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Renault. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

