Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Motorroller gestohlen

Rhede (ots)

Ein blauer Peugeot Motorroller mit dem Kennzeichen 564LSH wurde im Zeitraum von Montag, 08.00 Uhr, bis Dienstag, 09.00 Uhr, gestohlen. Tatort ist die Eichendorffstraße in Rhede. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

