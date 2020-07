Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Kaiserslautern (ots)

Der mutmaßliche Verursacher eines Unfalls am Dienstagnachmittag in der Gärtnereistraße war schnell gefunden. Einem 50-jährigen Lastwagenfahrer wird vorgeworfen, beim Abbiegen mit seinem Sattelzug ein parkendes Auto beschädigt zu haben. Ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Funkstreifen fahndeten nach dem Lastwagen. Auf einem Parkplatz in der Fabrikstraße entdeckten Beamte das Fuhrwerk. Der 50-jährige Fahrer bestreitet den Vorwurf der sogenannten Fahrerflucht. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell