POL-PPWP: Reifen zerstochen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in Reichenbach-Steegen an einem geparkten Auto die Reifen zerstochen. Die Halterin des Wagens entdeckte die "Bescherung" am Dienstagabend. Von den Tätern war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Tatort war in der Albersbacher Straße; die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagabend, 19.30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

