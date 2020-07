Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: iPhone und Geldbörse gefunden

Kaiserslautern (ots)

Glücklich darf sich eine 53-Jährige schätzen: Ein 61-Jähriger fand ihren Geldbeutel am Dienstag in einem Möbelgeschäft in der Europaallee. Mehrere hundert Euro Bargeld, Ausweise, Bankkarten - alles noch da. Der ehrliche Finder gab die Geldbörse bei der Polizei ab. Die Beamten machten die Eigentümerin ausfindig, die ihren Geldbeutel noch am gleichen Tag abholte.

Den Verlierer eines iPhones konnten die Polizisten hingegen nicht ausfindig machen. Eine 27-Jährige fand das Smartphone am Montag in der Innenstadt. Das Telefon wird dem Fundbüro übergeben.

Haben Sie etwas gefunden oder verloren? Das Fundbüro Kaiserslautern hilft Ihnen weiter. Informationen finden Sie unter https://s.rlp.de/fundbuerokl im Internet. |erf

