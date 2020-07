Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand im Carport ausgebrochen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Carport eines Wohnhauses in der Straße Am Stockacker hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Abfalltonnen und eine Kehrmaschine fingen Feuer. Ein Pkw wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Die Schadenshöhe dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt. |erf

