Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeiauto zerkratzt

Otterbach (ots)

Ein 82-Jähriger wird verdächtigt, am Montagabend während einer Unfallaufnahme einen Funkstreifenwagen der Polizei zerkratzt zu haben. Der am Unfall unbeteiligte Senior konnte von einem Beamten dabei beobachtet werden, wie er sich an dem Polizeiauto zu schaffen machte. Vermutlich mit einem kleinen Taschenmesser zerkratze der Renter den Fahrzeuglack. Als die Polizisten den 82-Jährigen ansprachen, wurde er aggressiv. Der Mann musste gefesselt werden. Weil durch den psychisch auffälligen Mann eine Gefährdung für sich selbst und andere nicht auszuschließen war, wurde er in eine Klinik gebracht. |erf

