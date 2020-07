Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 30. Juni 2020, zwischen 00.30 Uhr und 07.45 Uhr, kam es in der Straße Am Stockkamp zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Windschutzscheibe eines silbernen Peugeot 407, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Löningen- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 30. Juni 2020, gegen 19.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 50-jährigen PKW-Fahrer aus Löningen in der Straße In den Kuhlen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es konnte ein Wert von 1,42 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem PKW-Fahrer untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

