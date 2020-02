Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unwetter ziehen durch/Umgestürzte Bäume führten am Dienstag in der Region zu Behinderungen.

Ulm (ots)

Durch die starken Sturmböen stürzte kurz vor 2 Uhr eine Tanne auf die Autobahn A8 zwischen Ulm-West und Ulm-Ost. Zwei Mercedes-Fahrer die in Richtung München unterwegs waren, konnten dem Baum nicht mehr ausweichen. Sie fuhren mit ihren Autos über Teile des Baums. Ein drittes Auto wurde von umherfliegenden Ästen getroffen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Die Autobahnmeisterei beseitigte den Baum. Sicherheitshalber blieb der rechte Fahrstreifen der Autobahn bis etwa 4 Uhr gesperrt. In 16 weiteren Fällen gingen aus der gesamten Region Meldungen von umgestürzten Bäumen beim Polizeipräsidium Ulm ein. Hier kam es teilweise zu kurzfristigen Behinderungen auf den Straßen. In den meisten Fällen kümmerten sich die örtlich zuständigen Feuerwehren um die Beseitigung der Bäume.

+++++++ 0210217

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell