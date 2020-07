Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, den 30.Juni 2020, gegen 22.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Friesoyther mit seinem PKW den Bookgastweg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 30.Juni 2020, gegen 13.05 Uhr befuhr ein 46-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Straße Kellerdamm. Als er nach links in die Altenoyther Straße abbiegen wollte, übersah er zwei Kinder, die fußläufig die Straße überqueren wollten. Die beiden Kinder, ein 12-jähriges Mädchen und ein 6-jähriger Junge aus Friesoythe, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

