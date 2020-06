Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl von Rosen

Zwischen Montag, 29. Juni 2020, 22.30 Uhr, und Dienstag, 30. Juni 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Straße Eilersweg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter schnitten aus einem Vorgarten ca. 30 gelbe und roten Rosen von drei Rosensträuchern heraus und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an einem PKW

Am Montag, 29. Juni 2020, zwischen 07.40 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Klapphakenstraße Ecke Overbergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines schwarzen Volvo C30. Dieser war auf einem Parkplatz einer dortigen Schule abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell