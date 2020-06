Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 26. Juni 2020, 12.00 Uhr, und Montag, 29. Juni 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Straße Am Markt zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten einen Hauspfeiler mit Farbe, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg/ Staatsforsten- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, 06. Juni 2020, 14.00 Uhr, und Samstag, 13. Juni 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Werner-Baumbach-Straße beim einem dortigen Bahnhof zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bislang unbekannte Täter besprühten vier Waggons einer Museumseisenbahn sowie einen Metallcontainer mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 30. Juni 2020, gegen 03.25 Uhr, kam es auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige PKW-Fahrerin aus Werlte befuhr die Löninger Straße aus Werlte kommend in Richtung Löningen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die PKW-Fahrerin einem Wildtier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Die 40-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der mitgeführte PKW war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell