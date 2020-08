Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 23.08.2020

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl von Elektrowerkzeug / Zeugenaufruf! ++ Diebstahl aus Tischlerei ++ ++ Schwere Diebstähle aus PKW / Zeugenaufruf! ++ Sachbeschädigung einer Schrankenanlage im Parkhaus ++ - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Emden - Diebstahl von Elektrowerkzeug / Zeugenaufruf!

Im Zeitraum von Freitagabend auf Samstagvormittag dringen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Hermann-Löns-Straße ein. Aus dieser werden ein blau - schwarzer Akkuschrauber der Marke Makita, ein blauer Winkelschleifer, ein grüner elektrischer Rasentrimmer der Marke Bosch und eine schwarze Kappsäge entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 650,- Euro. Das augenscheinliche Tatwerkzeug wird im Rahmen einer Tatortbesichtigung aufgefunden und sichergestellt. Zeugen bzw. Hinweisgeber zur Tatbegehung oder zum Auftauchen der entwendeten Gegenstände werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Tischlerei

UT verschaffen sich im Zeitraum von Samstagmittag bis Samstagabend, ca. 18:30 Uhr, gewaltsam Zugang auf das Außengelände einer Tischlerei in der Adalbert-Stifter-Straße. Zu diesem Zweck wird ein Zaunelement aus seiner Verankerung gehoben. Augenscheinlich werden keine Arbeitsgeräte oder ähnliches jedoch persönliche Gegenstände eines Mitarbeiters entwendet. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt.

Emden - Schwere Diebstähle aus PKW / Zeugenaufruf!

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag wirft ein bislang unbekannter Täter mittels eines Pflastersteins die Seitenscheibe eines in der Basaltstraße im Stadtteil Wolthusen abgestellten PKW Nissan ein. Im Anschluss wird aus dem Fahrzeug eine Tasche samt Inhalt entwendet. Eine weitere vergleichbare Tat ereignet sich in der Bolardusstraße. Auch hier wird die Seitenscheibe eines PKW Peugeot mit einem Pflasterstein eingeworfen. Gegenstände werden nicht erlangt. In diesem Fall kann der Tatzeitraum jedoch auf den Samstagmorgen/-vormittag eingegrenzt werden. Bereits in der gestrigen Pressemitteilung war ein Diebstahl aus einem PKW mit gleichem modus operandi gemeldet worden. Diese Tat ereignete sich am Samstag, 03:00 Uhr, im Parkhaus des Emder Klinikums. Hier wurde der Täter durch Zeugen gestört. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung einer Schrankenanlage im Parkhaus

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wird der Polizei Emden mitgeteilt, dass die Zufahrtschranke im Cityparkhaus durch einen flüchtigen männlichen Täter beschädigt worden sei. Vor Ort wird festgestellt, dass ein Schrankenelement gewaltsam aus einer Verankerung gerissen wurde. Im Rahmen der Fahndung kann nach Zeugenhinweis der 34-jährige Beschuldigte auf der Bahnhofsbrücke angetroffen werden. Der alkoholisierte Emder gibt den ihm vorgeworfenen Sachverhalt zu.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am frühen Sonntagmorgen, um 04:00 Uhr, wird ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel Astra mit Städtekennung Leer in der Hauptstraße kontrolliert. In diesem Rahmen ergeben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung bei dem Leeraner. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bestätigt diesen Verdacht. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell