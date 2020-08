Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.08.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstandshandlung nach exhibitionistischer Handlung ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Widerstandshandlung nach exhibitionistischer Handlung

Emden - Am gestrigen Abend kam es gegen 20:35 Uhr in der Ludwig-Uhland-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 37-jährigen Emder. Eine Anwohnerin der Straße hatte den Mann dabei beobachten können, wie er in Höhe eines dortigen Mehrparteienhauses sein Geschlechtsteil entblößte und an diesem manipulierte. Sie alarmierte daraufhin die Polizei, die den Emder nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung in derselben Straße stellen konnte. Der 37-Jährige ließ sich zu Boden fallen und sperrte sich vehement gegen die Ingewahrsamnahme. Als die Beamten dem Mann Handfesseln angelegt hatten und anschließend versuchten ihn aufzurichten, trat der Emder in die Richtung zweier Einsatzkräfte. Die Gesichter der Beamten wurden hierbei nur knapp verfehlt. Daraufhin wurden dem 37-Jährigen Fußfesseln angelegt. Der Emder zeigte sich jedoch weiterhin aggressiv, äußerte fortlaufend Beleidigungen und drehte einen Finger eines Beamten um, als dieser im Begriff war, die Handfesseln zu justieren. Da der Mann über gesundheitliche Probleme klagte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aurich wurde im Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin stellten die Beamten bei der Durchsuchung des 37-Jährigen eine geringe Menge Cannabis fest. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Leer/Emden sucht nun nach Zeugen zu der vorausgegangenen exhibitionistischen Handlung. Nach Angaben der Zeugin hatte sich während des Vorfalls eine Gruppe Minderjähriger auf der gegenüberliegenden Straßenseite befunden und könnte die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Emden entgegen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am 23.08.2020 kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Osterstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren einen geparkten Pkw Audi und zerkratzte dabei die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden telefonisch in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell