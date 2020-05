Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Haster Vereinsheim

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in das Vereinsheim der Spielvereinigung Haste am Fürstenauer Weg ein. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Gaststätte an der Tennishalle verschafft hatten, durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen und nahmen in den Räumlichkeiten sogar noch alkoholische Getränke zu sich. Ob die Kriminellen darüber hinaus Beute machten, ist momentan noch unklar. Wer in der betreffenden Nacht im Bereich des Vereinsgeländes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell