Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Unfallbeteiligtes Kind gesucht

Bad Iburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall in Bad Iburg aufgenommen, bei dem ein unbekanntes Kind eine Rolle spielte. Eine Ford-Fahrerin war gegen 12.20 Uhr auf der Großen Straße in Richtung Drostenhof unterwegs, als in Höhe der Bäckerei (Haus Nr.21) plötzlich ein etwa drei bis vier Jahre alter Junge von links kommend über die Straße rannte. Um das Kind nicht anzufahren, bremste die Frau, wich mit ihrem Auto nach rechts aus und stieß dabei gegen ein abgestelltes Auslieferungsfahrzeug der Post. Das Kind lief weiter und war nach dem Unfall nicht mehr auffindbar. Es war mit einer blauen Jacke und Jeanshose bekleidet und offenbar nicht in Begleitung eines Erwachsenen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bad Iburg unter der Telefonnummer 05403-2285 entgegen.

