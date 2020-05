Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei stellt Fahrradeinheit vor

Der ein oder andere Verkehrsteilnehmer hat sie vielleicht schon gesehen, oder hatte sogar schon Kontakt zu ihnen: Die seit kurzer Zeit im Einsatz befindliche neue Fahrradeinheit der Polizeiinspektion Osnabrück. Die Thematik rund um den Radverkehr ist gerade in diesem Jahr immer mehr in den Fokus der Verantwortlichen aus dem Bereich der Politik und der Polizei geraten. Durch Schaffen der Polizeifahrradeinheit (PFE) trägt die Polizeiinspektion Osnabrück dieser Entwicklung Rechnung und verstärkt mit deren Einführung ihr Engagement bei ihren Kernaufgaben Prävention, Verkehrsüberwachung und Kriminalitätsbekämpfung. Das Einsatzspektrum der PFE, die nicht nur in der Stadt Osnabrück, sondern auch im Landkreis tätig werden soll, ist groß und bietet enormes Potential. Zu nennen sind dabei neben der Überwachung des Rad-und des ruhenden Verkehrs, von Grün-und Parkanlagen, auch das Unterstützen des motorisierten Streifendienstes z.B. bei der Fahndung nach flüchtigen Straftätern (Laden-und Fahrraddiebe), der Suche nach vermissten Personen (insbesondere in schwierigem Gelände wie Waldgebieten), bis hin zum Begleiten und Absichern von Umzügen und Volksfesten. Gestärkt wird für den Bürger durch das Einrichten der PFE zudem auch die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes, da er seine Polizei nun noch direkter und einfacher ansprechen kann. Dabei sind die Angehörigen der Fahrradeinheit mit ihren gefälligen, blau gehaltenen Radfahreroutfits gut für die Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Mit ihren E-Bikes ist die PFE sehr flexibel, schnell einsetzbar und zudem umweltfreundlich unterwegs.

