Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: "Haibike" wurde gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmittag am Pottgraben ein E-Bike der Marke Haibke, Modell Sduro Trekking 2.0, gestohlen. Das schwarz/rot/weiß lackierte Pedelec stand auf dem verschlossenen Hinterhof eines schräg gegenüber der Straße Am Salzmarkt befindlichen Grundstückes und wurde offenbar über die Mauer zum Nachbargelände gehievt. Aufgrund des Gewichtes des mit einem dicken Zahlenschloss bestückten E-Bikes ist daher zu vermuten, dass bei dem Diebstahl zwei Täter am Werk waren. Hinweise in der Sache nimmmt die Osnabrücker Polizei unter der 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell