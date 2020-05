Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddieb wurde beobachtet

Osnabrück (ots)

Die Polizei konnte am Montagnachmittag in der Berghoffstraße einen Fahrraddieb packen. Ein Zeuge hatte gegen 15.30 Uhr einen Unbekannten auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios dabei beobachtet, wie dieser mit einem Stein auf das Schloss eines abgestellten Fahrrades einschlug. Als sich der Täter vermutlich ertappt fühlte, ließ er von seinem Plan ab und flüchtete zu Fuß. Das Fahrrad, mit dem der Mann zum Tatort gekommen war, ließ er dabei zurück. Die vom Zeugen alarmierte Polizei konnte den Täter, einen amtsbekannten 44-jährigen Osnabrücker, dann wenig später noch in Tatortnähe antreffen und kontrollieren. Bei der Überprüfung des von dem Mann benutzten Fahrrades stellte sich heraus, dass dieses bereits 2014 in Winsen (Luhe)gestohlen worden war.

